Radbasare Kreis Esslingen: Hier gibt es in den nächsten Wochen gebrauchte Fahrräder

Wer sparen möchte, kann ein gebrauchtes Fahrrad kaufen. Im Frühjahr finden mehrere Radbasare statt. Außerdem gibt es Unterstützung bei der Wartung.

Die Fahrradsaison 2025 beginnt im Kreis Esslingen. Höchste Zeit, sich dafür auszustatten. Wer Geld und Ressourcen sparen will, findet auf Radbasaren gebrauchte Bikes.











Die ersten Sonnenstrahlen in den vergangenen Tagen haben nicht nur das Frühjahr, sondern auch die Radsaison 2025 im Kreis Esslingen eingeläutet. Mehrere Radbasare bieten in den kommenden Tagen und Wochen die Möglichkeit, ein gebrauchtes Rad zu kaufen oder ein nicht mehr genutztes Bike weiterzugeben. Wir stellen einige Veranstaltungen im Kreis Esslingen vor.

29. März: Radbasare in Wolfschlugen und Wendlingen

Am kommenden Samstag, 29. März, ist in Wolfschlugen und in Wendlingen Radbasar. In der Turn- und Festhalle Wolfschlugen (Ulrichstraße 9) werden gebrauchte Räder sowie Fahrradzubehör zum Verkauf angeboten – laut Veranstalter, der SPD-Ortsverein, erwarten die Interessenten mehr als 100 Bikes aller Größen und Typen. Besonders von Eltern werde das Angebot an Kinderrädern gerne genutzt. Angeliefert werden können die Gebrauchtwaren von 10 bis 12.30 Uhr. Von 14 bis 15.30 Uhr ist Verkauf. Besucherinnen und Besucher des Basars können sich außerdem Kaffee und Kuchen schmecken lassen. Ab 15.30 Uhr holen Besitzer ihre unverkauften Fahrräder wieder ab oder spenden sie an die Gustav-Werner-Stiftung.

In Wendlingen veranstaltet am 29. März der Radsportverein im Rahmen seiner Bike Days einen Basar in der Halle Im Speck (Speckweg). Um 13.30 Uhr beginnt die Annahme der Räder, die der Verein gegen Gebühr vermittelt. Von 15 bis 16 Uhr ist Verkauf, ab 16 Uhr Rückgabe. Weitere Informationen zu den Konditionen gibt es unter www.rsv-wendlingen.de. Neben dem Basar gibt es weitere Angebote, darunter ein Fahrsicherheitstraining ab 9.30 Uhr.

30. März: Radbasar in Esslingen

Einen Tag später (Sonntag, 30. März) veranstaltet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Esslingen in der Turn- und Versammlungshalle Oberesslingen (Schorndorfer Straße 48) einen Radbasar. Laufräder, Kinder- und Jugendfahrräder, City-, Touren-, Renn- und Mountainbikes und mehr wechseln hier ihre Besitzer. Eine Probefahrt auf dem Gelände ist möglich. Der ADFC übernimmt den Verkauf gegen Gebühr. Wer selbst hochwertige Räder und Pedelecs verkaufen will, kann einen Stellplatz mieten. Buchung per E-Mail an esslingen-kreis@adfc-bw.de. Von 9.30 bis 11 Uhr ist Annahme der Räder, von 11.30 bis 12.30 Uhr Verkauf. Danach ist die Auszahlung des Verkaufserlöses beziehungsweise Abholung nicht verkaufter Räder geplant.

Bei einigen Radbasaren bietet sich die Möglichkeit einer Probefahrt. (Archivfoto von einem früheren ADFC-Basar in der Schelztorhalle Esslingen) Foto: Pressefoto/Horst Rudel

5. April: Radbörsen in Ostfildern, Aichtal und Unterensingen

Eine Woche später (Samstag, 5. April) gibt es gleich mehrere Radbasare zur Auswahl in Aichtal, Unterensingen und Ostfildern. Der ADFC Ostfildern veranstaltet seinen auf dem Schulhof der Lindenschule in der Parksiedlung (Lindenstraße 78). Angebot und Konditionen sind ähnlich wie bei der bereits genannten Esslinger ADFC Veranstaltung, die Zeiten gleich. Der ADFC bietet vor Ort eine Preis- und Kaufberatung an. Mehr Informationen unter www.ostfildern.adfc.de.

Besonders Eltern schätzen Radbasare zum Kauf und Verkauf von Kinderfahrrädern. (Archivfoto eines früheren Radbasars in Kemnat) Foto: Pressefoto/Horst Rudel

Ebenfalls am 5. April ist von 13 bis 15 Uhr Verkauf bei der Fahrradbörse in Aichtal in der Festhalle Aich (Mühläcker 8). Veranstalter ist der Grünen-Ortsverband. Zeiten und Konditionen stehen online unter www.gruene-aichtal-neckartal.de. Zugleich (13.30 bis 15 Uhr) findet im Udeon in Unterensingen (Schulstraße 41) die Rad- und Sportbörse des Skiclubs statt. Mehr Informationen unter www.sc-unterensingen.de.

Darüber hinaus gibt es weitere Veranstaltungen, die Radlerinnen und Radler im Kreis Esslingen zum Saisonstart unterstützen. So bietet der ADFC Workshops zur Wartung, Einstellung und Reparatur von Reifen, Schaltung, Bremsen und Co. Ebenso Kurse für Erwachsene, die erst Radfahren lernen möchten oder aus der Übung sind. Informationen und Anmeldung online unter www.touren-termine.adfc.de.