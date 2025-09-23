Radballer des RC Oberesslingen: Tarik Nas und Moritz Bracht sind EM-Zweiter

1 Tarik Nas (links) und Moritz Bracht bejubeln ihren Silber-Coup. Foto: RC Oberesslingen

Die Oberesslinger Radballer Tarik Nas und Moritz Bracht stehen bei den U-23-Titelkämpfen überraschend auf dem Treppchen.











Sie waren als Nachrücker in den Wettbewerb gestartet – und kehrten mit der Silbermedaille nach Hause zurück. Platz zwei bei der U-23-Europameisterschaft der Radballer in Mainz-Ebersheim war für Tarik Nas und Moritz Bracht vom RC Oberesslingen auf jeden Fall ein Coup. Entsprechend glücklich waren sie. „Danke an die Betreuer und die Fans, die uns bei diesem Wettbewerb lautstark unterstützt haben und mit denen wir diesen Erfolg errungen haben“, erklärte Nas und Bracht stimmte zu. Mit großem Kampfgeist, Teamgeist, Willen – und eben Unterstützung ihres Umfeldes hatten sie diesen Erfolg erreicht.