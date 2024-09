Radball-World-Cup: Das neue deutsche Super-Duo

1 Ausnahmsweise in der Defensive: Raphael Kopp (im Tor) und Bernd Mlady vom RMC Stein im Finale gegen den RMV Pfungen. Foto: /Robin Rudel

Bernd Mlady und Raphael Kopp gewinnen den Radball-World-Cup in Denkendorf und sind auch bei den Weltmeisterschaften die Favoriten.











Wenn sich ein aktueller Weltmeister und sein Vorgänger zusammentun, dann muss etwas Gutes dabei herauskommen. Im Falle von Raphael Kopp und Bernd Mlady ist das eindeutig der Fall. Die beiden sind trotz ihrer Titel – und da sind noch viel, viel mehr als der des Weltmeisters – in der breiten Öffentlichkeit nicht sehr bekannt. Das liegt daran, dass sie in einer Disziplin gut sind, die zwar superspannend ist, für die der Begriff „Randsportart“ aber hätte erfunden werden können. In der Szene aber sind sie die Stars – beim World-Cup in Denkendorf spielten sich die Radballer des RMC Stein aus dem Fränkischen erfolgreich ganz nach oben aufs Treppchen und bauten ihre souveräne Führung in der Gesamtwertung aus.