Bei der Fünfer-Bundesliga haben die zwei Teams des RSV Reichenbach (in blau) zusammengespielt – bald sind sie Konkurrenten. Foto: oh

Nachdem sie im Februar 2020 zuletzt gespielt hatten, beginnt für die Zweitliga-Radballer aus dem Landkreis Esslingen am Samstag die Saison.















Reichenbach - Bald zwei Jahre ist es her, dass die Zweitliga-Radballer aus dem Kreis Esslingen Pflichtspiele bestritten haben. Denn im Frühjahr 2020 beschloss der Bund Deutscher Radfahrer (BDR), die Saison coronabedingt abzubrechen, am 29. Februar 2022 hatten die letzten Spiele stattgefunden. Danach hofften die Teams des RSV Reichenbach, RC Oberesslingen, RKV Denkendorf, RV Kemnat und RSV Wendlingen, dass 2021 wieder ein Spielbetrieb möglich sein würde – doch so kam es nicht. Erneut machte das Virus den Radballern einen Strich durch die Rechnung und der BDR sah sich gezwungen, die Saison komplett abzusagen. Am Wochenende wird nun ein neue Anlauf gewagt – und für die Spieler hat die Ungewissheit vorerst ein Ende. „Wir freuen uns riesig, dass es wieder losgeht“, sagt der Denkendorfer Spieler Valentin Notheis. Damit geht es ihnen im Gegensatz zu vielen in ihrer Sportart gut. Denn die Teams in den Ligen darunter, die teils im Oktober 2021 in die Saison gestartet sind, müssen derzeit wieder pausieren.