Radball – Bundesliga: RKV Denkendorf zunächst auf Platz acht
1
Felix Weinert (links) bedient Valentin Notheis. Foto: RKV Denkendorf

Die Denkendorfer Radballer Valentin Notheis und Felix Weinert starten daheim in die Bundesliga-Saison.

Für den RKV Denkendorf mit Valentin Notheis und Felix Weinert startete die Bundesliga-Saison gleich mit einem Heimspieltag – und mit anspruchsvollen Begegnungen gegen den RVW Naurod, den RSV Großkoschen, die TuS Iserlohn und den SV Nordshausen. Der RKV fuhr einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen ein. Mit vier Punkten aus vier Spielen rangieren die Denkendorf nach dem 1. Spieltag auf dem 8. Tabellenplatz. „Beim nächsten Spieltag wollen wir eine Schippe drauflegen, um das ausgegebene Saisonziel Platz fünf weiter fest im Blick zu behalten“, erklärte Notheis – und Weiner stimmte zu.

