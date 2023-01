1 Die Reichenbacher Hendrik Höger (links) und Andy Rück starten gut in die Saison der Radball-Bundesliga. Foto:

Gastgeber RSV Reichenbach und der RKV Denkendorf starten vor guter Kulisse ordentlich in die Saison der Radball-Bundesliga















Die Stimmung in der gut besuchten Schulsporthalle war bestens – und die Ergebnisse für die beiden Kreisteams zumindest zufriedenstellend. Gastgeber RSV Reichenbach und der RKV Denkendorf sind mit einem Spieltag in Reichenbach in die Saison der Radball-Bundesliga gestartet. Die Reichenbacher Hendrik Höger und Andreas Rück stehen nach dem Auftakt-Spieltag mit sechs Punkte aus vier Spielen auf Platz sechs der Tabelle, die Denkendorfer Valentin Notheis und Felix Weinert sind als Aufsteiger Neunter mit drei Punkten aus vier Spielen. Es waren insgesamt erfolgreiche wie lehrreiche Spiele für die Teams, die die Erkenntnis gewannen, dass sie sich keine großen Fehler im Oberhaus leisten dürfen, um den Klassenverbleib zu schaffen.