Radball – Bundesliga: Nur ein Sieg für Notheis und Weinert

1 Valentin Notheis (rechts) hütet das Denkendorfer Tor. Foto: oh

Das Duo des RKV Denkendorf steht nach dem 3. Spieltag auf Platz neun.











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Die Bundesliga-Radballer des RKV Denkendorf, Valentin Notheis und Felix Weinert, haben einen Spieltag mit Licht und Schatten hinter. In holte das Duo einen Sieg, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Damit rangieren die Denkendorfer nach drei Spieltagen auf Platz neun der Tabelle.

Zum Auftakt gegen den RSV Waldrems zeigten Notheis/Weinert in einer ausgeglichenen Partie eine solide Leistung und erkämpften sich mit etwas Glück ein 3:3-Unentschieden. Anschließend gegen den Tabellennachbarn RV Gärtringen II kassierten die Denkendorfer Radballer trotz guter Ansätze eine deutliche 2:6-Pleite. Gegen den RV Prechtal II entwickelte sich erneut eine ausgeglichene Partie. Notheis/Weinert behielten lange die Oberhand, unterlagen aber knapp mit 2:3. Im abschließenden Duell der Denkendorfer gegen Gärtringen I zeigten die Radballer eine starke Leistung und belohnten sich mit einem 4:1-Sieg. Mit diesem Erfolg im Rücken wollen Notheis und Weinert am kommenden Spieltag am 18. April weiter angreifen, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.