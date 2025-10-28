1 Torwart Hendrik Höger von der SG Oberesslingen/Reichenbach (rechts) hält im Derby gegen die SG Denkendorf/Kemnat seinen Kasten sauber. Foto: Michael Treutner

Das Fünfer-Radball steht klar im Schatten der Zweier-Variante, hat aber seine Reize – wie beim Bundesliga-Spieltag in Reichenbach zu sehen ist.











Die Szene hatte etwas von Uwe Seeler – jedenfalls war sie spektakulär. Ein hoher Ball kam vor das Tor der SG Oberesslingen/Reichenbach und Patrick Bühler beförderte ihn – in eben Seeler-Manier – mit dem Hinterkopf ins Tor. Es war der 4:2-Siegtreffer für den favorisierten RV Gärtringen. „Das ist unheimlich schwer zu verteidigen“, erklärt SG-Torhüter Hendrik Höger und ärgerte sich nur ein bisschen. Denn Oberesslingen/Reichenbach hatte gegen den deutschen Meister ein gutes Spiel geboten. Applaus gab es für beide Mannschaften. Die Zuschauer hatten Spaß, ebenso die Athleten beim 2. Spieltag der Fünfer-Radball-Bundesliga in der schicken Sporthalle am Lützelbach in Reichenbach.