Vier Enforcement-Trailer, gut getarnte mobile Radarfallen, sorgen inzwischen im Landkreis Göppingen für steigende Bußgeldeinnahmen. Das ist laut der Kommunen aber nicht das Ziel. Dennoch sind die Blitzer nicht beliebt.















Ein trüber Januartag in Göppingen. In der Mozartstraße saust ein Kleinwagen an der Albert-Schweitzer-Schule vorbei durch die 30er-Zone. Am Straßenrand steht ein seltsam verwinkelt geformter Anhänger. Es blitzt. Da hat es ihn erwischt. Der Fahrer ist einer von 2600, die der gut getarnte Anhänger in den vergangenen drei Monaten allein in Göppingen wegen Tempoverstößen ungewollt fotografiert hat. So lange ist die automatische Anlage in der Hohenstaufenstadt mittlerweile im Einsatz.