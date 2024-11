Raúl Krauthausen bei der Esslinger Lesart: Große Resonanz bei Lesungen des Inklusionsaktivisten

1 Bei zwei Lesungen stellte Raúl Krauthausen „Als Ela das All eroberte“ vor. Foto: Petra Weber-Obrock

Der Inklusionsaktivist und Autor Raúl Krauthausen liest im Rahmen der Esslinger Literaturtage Lesart aus seinem Kinderbuch „Als Ela das All eroberte“.











Inklusion ist ein Menschenrecht. Raúl Aguayo-Krauthausen ist davon überzeugt, dass die Welt all ihren Bewohnern gehört, egal, welches Geschlecht oder welchen Bildungsabschluss sie haben oder ob sie im Rollstuhl sitzen. Als Aktivist tritt der Bestsellerautor unüberhörbar für die Rechte von Behinderten, für Inklusion und Barrierefreiheit ein. Zusammen mit Adina Hermann hat Raúl Krauthausen jetzt das Kinderbuch „Als Ela das All eroberte“ (Carlsen Verlag, 14 Euro) geschrieben, in dem sich die beiden Autoren auch auf das Fachwissen der Astronautin Insa Thiele-Eich berufen.