Quiz zum VfB Stuttgart: Zehn Fragen zu Europa League und Uefa-Cup – testet euer VfB-Wissen!

Zehn Fragen zu Europa League und Uefa-Cup – testet euer VfB-Wissen!

1 1989 stand der VfB Stuttgart im Finale des Uefa-Cups. Gegner war der SSC Neapel mit Superstar Diego Maradona. Foto: Baumann

Im Jahr 1973 begann die Geschichte des VfB Stuttgart im Uefa-Cup. Seitdem ist viel passiert. Könnt ihr alle unsere zehn Fragen richtig beantworten?











Link kopiert

Der VfB Stuttgart startet an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) in die neue Saison der Europa League. Gegner in der MHP-Arena ist das spanische Team des Real Club Celta de Vigo. Dann setzt sich eine illustre Historie des Vereins fort.

Zweimal schon hat der VfB an der Europa League teilgenommen, davor 15-mal am Uefa-Pokal. Es gab Höhen und Tiefen. Gewöhnliche und besondere Spiele. Große Erfolge und bittere Niederlagen. Wer erinnert sich an all das?

Wir haben ins Archiv geschaut und euch ein kleines Quiz zum Europa-League-Start zusammengestellt. Zehn Fragen gibt es, dazu jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Hier geht’s zum Quiz:

Viel Spaß beim Mitmachen und viel Erfolg.