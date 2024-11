„Querdenker“-Prozess: Wie macht man eine Steuererklärung hinter Gittern?

1 Michael Ballweg werden unter anderem Steuerdelikte vorgeworfen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig (Archiv)

Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Stuttgart hat im Verfahren gegen den „Querdenken“-Gründer Ballweg ausgesagt. Es ging unter anderem darum, wie man in Untersuchungshaft an wichtige Unterlagen kommt.











Kann man eine Steuererklärung machen, während man in Stammheim in der Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft sitzt? Das Anwaltsteam des „Querdenken“-Gründers Michael Ballweg ist der Ansicht, dass das nicht geht oder zumindest unter extrem erschwerten Bedingungen. Auf dem Zeugenstuhl hat am Dienstag der Chef der JVA Platz genommen und sollte dazu Fragen beantworten.