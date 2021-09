Attraktion in Stuttgart Ein Riesenrad als „Symbol für Zuversicht“

Auf dem Wasen dreht sich auch in diesem Jahr kein Riesenrad – aber auf dem Schlossplatz soll es zum „Symbol für Zuversicht“ in der Pandemie werden, wie OB Frank Nopper (CDU) sagt. Am Samstag, 2. Oktober, geht’s los – größer als in München?