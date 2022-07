„Alle sind so faul“ – hat der Protest ein Ende?

1 Ist das das Ende des Protests? Bei den ersten Spontankundgebungen für Michael Ballweg versammelte sich nur ein kleines Häuflein vor dem Stammheimer Gefängnis. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Seit Monaten befindet sich die Querdenken-Bewegung im Niedergang. Mit der Verhaftung ihres Vormannes Michael Ballweg scheint es endlich wieder ein Thema zu geben, um die demomüden Anhänger zu aktivieren. Aber ist das wirklich so?















Die „Scholz-Regierung“ tritt zurück, Michael Ballweg wird noch aus dem Gefängnis heraus zum Bundeskanzler gewählt und mit dem Hubschrauber von Stammheim nach Berlin geflogen; das von ihm berufene „Kabinett der Freiheit“ hebt am selben Abend alle Corona-Maßnahmen auf, verhängt ein Impfmoratorium, weist ukrainische Diplomaten und Soldaten aus, storniert alle Waffenlieferungen, öffnet North Stream 2 und bereitet ein Corona-Sondergericht vor. Es gibt in den einschlägigen Telegram-Kanälen tatsächlich Menschen, die sich so etwas mit Lust ausmalen. Doch unter den Anhängern solcher Staatsstreichfantasien ist die Stimmung schlecht. Seit Monaten befindet sich die „Bewegung“ der Maßnahmenkritiker im zahlenmäßigen Niedergang.