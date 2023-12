Queerer Adventsmarkt in Esslingen: Neuer Verein organisiert ein „Queer Winter Wonderland“

1 Simone Fuchs (links) und Jessina Zühlke organisieren ein „Queer Winter Wonderland“ im „Poppinski“ in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Nach dem erfolgreichen CSD in Esslingen gründen Mitglieder des Organisatonsteams den Verein Queer ES. Er soll die Rechte queerer Menschen vertreten und plant weitere Veranstaltungen. Los geht es mit einem „Queer Winter Wonderland“.











Ein bisschen mehr Glitzer und Glamour, vor allem aber mehr politische Botschaften – das wird das „Queer Winter Wonderland“ von anderen Adventsfeiern unterscheiden. An diesem Samstag steigt im „Poppinski“, einem Geschäft für regionales Design und Kunsthandwerk in der Esslinger Küferstraße 40, ein Kreativmarkt mit Glühwein von den örtlichen Wengertern, aber auch Drag-Bingo – ein lustiges Lotteriespiel, bei dem Drag-Künstler die Zahlen ziehen. Veranstalter ist eine Gruppe, die bald zum Verein Queer ES werden will. Dieser soll, wie der Name schon vermuten lässt, in Esslingen die Interessen queerer Menschen vertreten.