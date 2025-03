Queen-Musical in Stuttgart: Stage Entertainment schreibt Auditions für „We Will Rock You“ aus

Stage Entertainment schreibt Auditions für „We Will Rock You“ aus

Queen-Musical in Stuttgart

1 Für das Musical „We Will Rock You“ können sich Sängerinnen und Sänger ab sofort bei der Stage Entertainment bewerben. Foto: Stage Entertainment

Nun ist offiziell, was unsere Redaktion bereits berichtet hat: Die Stage Entertainment teilt mit, dass sie am Donnerstag die Auditions für „We Will Rock You“ startet. Das Queen-Musical kommt im Oktober erneut nach Stuttgart.











Das SI-Centrum brummt in Stuttgart derzeit dank der beiden Disney-Musicals „Tarzan“ und „Die Eiskönigin“, worüber sich Center-Manager Thomas Buhl freut. Die Geschichte der Schwestern Elsa und Anna im Königreich Arendelle sorgt nach wie vor für einen rekordverdächtigen Ansturm in Möhringen, der seit der Premiere im vergangenen November nicht nachlässt, wie Buhl als Vertreter der Immobilienbesitzer MVGM begeistert berichtet. Auch das Urwald-Abenteuer des Affenmenschen lasse zum Abschied erneut die Nachfrage steigen, da die Show mit der Musik vom Phil Collins nach Hamburg wechselt.

Weitere Optionen waren „Wicked“ und „Mamma Mia“

Nun also ist offiziell, wie es weitergeht im Palladium-Theater: Am Donnerstagvormittag hat die Stage Entertainment die Auditions für das Comeback des Queen-Musicals „We Will Rock You“ ausgeschrieben. Dass diese Show zurück nach Stuttgart kommt und sich gegen weitere Optionen wie „Wicked“ und „Mamma Mia“ durchgesetzt hat, hatte unsere Redaktion bereits berichtet.

Stage-Unternehmenssprecher Stephan Jaekel erinnert am Donnerstag daran, dass der Bewerbungsstart für die Jukebox-Show mit Hits wie „Bohemian Rhapsody“ und „Kellerqueen“ genau auf jenen Tag fällt, der unvergessen geblieben ist, und den sich keiner mehr zurückwünscht: Am 13. März vor fünf Jahren musste der Musicalmarktführer seine Theater wegen der Coronapandemie schließen, auch beide Bühnen in Stuttgart.

Im SI-Centrum soll im Mai der Biergarten neu eröffnet werden. Foto: SI/Centrum/Susanne Wegner

Ticketanbieter hatten bereits den Vorverkauf für „We Will Rock You“ im Palladium-Theater gelistet, mussten dann aber die Angebote wieder aus dem Netz nehmen. Denn die Unterschrift für den Vertrag bei den englischen Lizenzgebern hatte sich verzögert. „Wir starten die Ausschreibung für die Auditions, weil wir keine Zeit verlieren wollen“, erklärt nun Stage-Sprecher Stephan Jaekel. Die Unterschrift fehlt wohl immer noch, gilt aber nur noch als Formsache. Von 2008 bis 2010 wurde die Queen-Show bereits in Stuttgart gespielt.

Centermanager Thomas Buhl freut sich, dass erneut ein starkes Musical nach Stuttgart kommt. Viele Pläne hat er, um das SI-Centrum attraktiver zu machen – etwa mit zusätzlichen Veranstaltungen auch außerhalb des Musicals. Anfang Mai soll der lange Zeit leer stehende Biergarten auf der Seite des Palladium-Theaters mit einem neuen Betreiber starten.