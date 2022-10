Queen, Led Zeppelin und Co.

1 „Bohemian Rhapsody“ von Queen landet auf Platz 1 der SWR1-Hitparade (Archivbild). Foto: imago images/Reporters/JEAN MARC QUINET via www.imago-images.de

Zwei Wochen dauerte die Abstimmung, nun steht fest, welche großen Hits es in diesem Jahr auf die vorderen Ränge der SWR1-Hitparade geschafft haben. Ein Song landet erstmals unter den Top Ten.















Link kopiert

Für Radioliebhaber und Fans der großen Rock- und Popklassiker ist es ein besonderer Tag im Kalender: die SWR1-Hitparade. Nun steht fest, für welche Songs 2022 besonders oft gestimmt wurde. Wie in den Jahren zuvor herrscht insgesamt viel Kontinuität.

Das sind die Top-Lieder im Einzelnen:

Platz 10: Don’t stop believin’ – Journey

Platz 9: Music – John Miles

Platz 8: Das Narrenschiff – Reinhard Mey

Platz 7: Brothers in arms (Album Version) - Dire Straits

Platz 6: Nothing else matters – Metallica

Platz 5: Der Hafer- und Bananenblues - Pferdle & Äffle

Platz 4: The sound of silence – Disturbed

Platz 3: Child in time – Deep Purple

Platz 2: Stairway to heaven – Led Zeppelin

Platz 1: Bohemian Rhapsody – Queen

„Music“ von John Miles zieht wieder in die Top Ten ein. Erstmals in der Geschichte der Abstimmung landet „das Narrenschiff“ von Reinhard Mey in den Top Ten.