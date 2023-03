16 Auf den Stufen von Schloss Bellevue wurden König Charles III. und „Queen Consort“ Camilla von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) und seiner Frau Elke Büdenbender (links) begrüßt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

„Queen Consort“ Camilla hat im Schloss Bellevue den ganz großen Auftritt: Die Frau von König Charles III. begeistert in einem schwarzen Kleid mit Silberranken und Familienschmuck mit besonderer Bedeutung.















Bellevues „Belle of the Ball“ titelte die britische „Daily Mail“ – die Frau von König Charles III., „Queen Consort“ Camilla, ließ es beim Staatsbankett in Berlin am Mittwochabend kräftig funkeln. Die 75-Jährige trug ein schwarzes bodenlanges Kleid, das über und über mit Ranken aus Silberfäden bestickt war.

Ein kleiner Vorgeschmack für die anstehende Krönung am 6. Mai? Laut britischen Medien stammt die Robe von Bruce Oldfield, dem Designer, der angeblich auch Camillas Krönungskleid entwerfen soll. Die „Queen Consort“ setzt häufig auf den Couturier, der in den 1980er Jahren auch immer wieder für Prinzessin Diana schneiderte.

Camilla trägt eine Tiara von „Queen Mum“

Aber nicht nur ihr Kleid funkelte, auch beim Schmuck sparte die 75-Jährige im Schloss Bellevue nicht: Die Königsgemahlin trug die „Greville Tiara“, ein Diamantdiadem, das Charles’ Großmutter, „Queen Mum“ Elizabeth Bowes-Lyon liebte. Es wird auch „Boucheron Honeycomb Tiara“ genannt, weil es durch seine Struktur an eine Bienenwabe erinnert.

Dazu trug Camilla ein Lieblingsstück ihrer im September verstorbenen Schwiegermutter, Queen Elizabeth II.: Das „City of London Fringe Necklace“. Warum die Diamantkette so heißt? Sie war das Hochzeitsgeschenk der Stadt London an die damalige Kronprinzessin.

Am Ausschnitt steckte der „Royal Family Order“, der Camilla von Queen Elizabeth II. verliehen wurde – die Brosche am gelben Band zeigt das Bildnis einer jungen Elizabeth II. Eine besondere Auszeichnung für weibliche Mitglieder der Königsfamilie, die auch Prinzessin Kate oder Sophie, die frischgebackene Herzogin von Edinburgh, mit Stolz tragen.

Angela Merkel und Motsi Mabuse unter den Gästen

130 Gäste feierten mit dem britischen Königspaar die deutsch-britischen Beziehungen: darunter die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die früheren Bundespräsidenten Horst Köhler und Joachim Gauck, die aus der RTL-Show „Let’s Dance“ bekannte Tänzerin Motsi Mabuse, Campino von den „Toten Hosen“, FDP-Parteichef Christian Lindner und seine Frau Franca Lehfeldt.

„Was auch immer vor uns liegt, ich weiß: Unsere deutsch-britische Freundschaft bleibt wichtig, und sie bleibt stark“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Rede. Mit dem Besuch schlage man ein neues Kapitel auf. „Wir schauen unter veränderten Bedingungen - und doch gemeinsam - nach vorn.“

König Charles sagte in seiner teilweise auf Deutsch gehaltenen Tischrede am Abend, er und seine Frau seien „tief gerührt“ vom herzlichen Empfang in Deutschland. Der König ließ britischen Humor aufblitzen, als er darauf hinwies, dass er schon mehr als vierzigmal in Deutschland gewesen sei. „Darin zeigt sich natürlich, wie wichtig mir unsere Beziehungen sind, aber auch, so fürchte ich, wie lange es mich schon gibt.“