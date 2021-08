1 Mit dem Fahrrad erreichen Ingrid Bondorf (vorne) und Theresia Ballnat viele Menschen. Foto: oh

Um neue Einwohner in Neuhausen zu integrieren, arbeitet Ingrid Bondorf für die katholische Kirchengemeinde als Quartiersmanagerin. Für die Einsätze fährt sie Rad.

Neuhausen - Mit einem hellgrünen Fahrrad und mit passender Jacke fährt Ingrid Bondorf ins Neubaugebiet Akademiegärten in Neuhausen. In den Korb hat sie Spielsachen eingepackt. Sie will mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ins Gespräch kommen. „Der Auftrag unserer Kirche ist es heute, zu den Menschen in ihrem Umfeld zu gehen“, ist die neue Quartiers­managerin der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus überzeugt. Um die vielen neue Einwohnerinnen und Einwohner ins Gemeindeleben zu integrieren, hat die Kirchengemeinde mit finanzieller Unterstützung durch die Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Stelle geschaffen.