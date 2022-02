1100 Porsche an Bord Seegang verzögert Bergung von Frachter mit Luxusautos

Am Mittwoch gerät die „Felicity Ace“ nahe der Azoren in Brand. An Bord sind Auto-Modelle von Porsche, Audi, Bentley und Lamborghini – und noch immer schwimmt der Frachter im Atlantik.