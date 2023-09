Weitere Ampel vor Supermarkt in Berliner Straße

Qbus in Esslingen

1 Die Stadt Esslingen denkt über die Installation einer dritten Ampel an der Berliner Straße auf Höhe des Qbus nach. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Wild kreuzende Fußgänger an der Berliner Straße auf Höhe des Qbus in Esslingen sah die Stadtverwaltung bisher nicht als Sicherheitsproblem an. Auf Nachfrage der SPD-Gemeinderatsfraktion möchte sie nun aber doch handeln.











Die Esslinger Stadtverwaltung denkt über die Installation einer dritten Ampel vor dem Wohn- und Geschäftszentrum Qbus an der Berliner Straße am Rande der Altstadt nach. Die Situation werde auch mit Blick auf die anscheinend wild querenden Fußgänger geprüft, sagte der Baubürgermeister Hans-Georg Sigel am Montagabend im Mobilitätsausschuss des Gemeinderats.