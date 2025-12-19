Pyrotechnik in der Bundesliga: Kontrolliertes Zündeln im Stadion? Anders ist der Konflikt nicht zu lösen

Kontrolliertes Zündeln im Stadion? Anders ist der Konflikt nicht zu lösen

1 Pyrotechnik im Fußballstadion – der Konflikt ist ohne einen Kompromiss nicht zu lösen. Foto: Pressefoto Baumann

Soll in Fußballstadien das Abbrennen von Pyrotechnik kontrolliert und genehmigt erfolgen? Der neuerliche Vorstoß hat Charme und Substanz, kommentiert unser Reporter Dirk Preiß.











Link kopiert

Man kann sich trefflich darüber streiten, ob zum ultimativen Stadionerlebnis brennende Fackeln und jede Menge Rauch gehören. Für die einen ist die Atmosphäre erst komplett, wenn die Arena leuchtet, die anderen verweisen auf die Gefahren und fragen sich seit jeher: Muss das denn immer sein? Zumal den Vereinen durch das Verhalten ihrer Fans ja auch immense Kosten entstehen. Weil das Abbrennen von Pyrotechnik eben nicht erlaubt ist. Stand heute.