Pyrotechnik in der Bundesliga: Kontrolliertes Zündeln im Stadion? Anders ist der Konflikt nicht zu lösen
1
Pyrotechnik im Fußballstadion – der Konflikt ist ohne einen Kompromiss nicht zu lösen. Foto: Pressefoto Baumann

Soll in Fußballstadien das Abbrennen von Pyrotechnik kontrolliert und genehmigt erfolgen? Der neuerliche Vorstoß hat Charme und Substanz, kommentiert unser Reporter Dirk Preiß.

Man kann sich trefflich darüber streiten, ob zum ultimativen Stadionerlebnis brennende Fackeln und jede Menge Rauch gehören. Für die einen ist die Atmosphäre erst komplett, wenn die Arena leuchtet, die anderen verweisen auf die Gefahren und fragen sich seit jeher: Muss das denn immer sein? Zumal den Vereinen durch das Verhalten ihrer Fans ja auch immense Kosten entstehen. Weil das Abbrennen von Pyrotechnik eben nicht erlaubt ist. Stand heute.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.