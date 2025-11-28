1 Es gibt schon PV-Anlagen in Plochingen – hier auf dem Waldhorn-Gebäude – aber es könnten noch mehr sein. Foto: Karin Ait Atmane

Die Teckwerke starten eine PV-Offensive in Plochingen und Altbach. Welche innovativen Lösungen sie für schwierige Dachflächen bieten und wie das Mieterstrom-Modell funktioniert.











Laut dem Photovoltaik-Netzwerk Baden-Württemberg war der Zuwachs an neuen PV-Anlagen im Ländle im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr etwas gebremst. Dabei lohnt sich eine Investition laut den Teckwerken. Diese wollen als Bürgerenergiegenossenschaft die Energiewende im Kreis Esslingen voranbringen. Eine neue sogenannte Bündelaktion startet in Altbach und Plochingen.