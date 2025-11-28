PV-Offensive Kreis Esslingen: Wann sich Solaranlagen lohnen: Teckwerke verkaufen günstigen Mieterstrom
1
Es gibt schon PV-Anlagen in Plochingen – hier auf dem Waldhorn-Gebäude – aber es könnten noch mehr sein. Foto: Karin Ait Atmane

Die Teckwerke starten eine PV-Offensive in Plochingen und Altbach. Welche innovativen Lösungen sie für schwierige Dachflächen bieten und wie das Mieterstrom-Modell funktioniert.

Laut dem Photovoltaik-Netzwerk Baden-Württemberg war der Zuwachs an neuen PV-Anlagen im Ländle im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr etwas gebremst. Dabei lohnt sich eine Investition laut den Teckwerken. Diese wollen als Bürgerenergiegenossenschaft die Energiewende im Kreis Esslingen voranbringen. Eine neue sogenannte Bündelaktion startet in Altbach und Plochingen.

Weiterlesen mit

Nur bis Cyber Monday

Unser Cyberweek-Special für Sie!

Noch für 0  0  0 

Flex-Abo
4 Wochen für  8 € Im 1. Jahr vergünstigt & flexibel monatlich kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel mtl. kündbar.*
»
-78%
Jahres-Abo
einmalig  29 € Zum Vorteilspreis lesen und einmalig 102,88 € sparen.* Vorteilspreis sichern & einmalig 102,88 € sparen.*
»
Probe-Abo
4 Wochen für  1 € Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.* Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.

Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür.

Mit EZ Plus haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.