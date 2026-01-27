PV-Anlage im Kreis Esslingen: Dettingen setzt auf Sonnenstrom – Wie die Bürger vom Solarpark profitieren
1
Dettingen will zusammen mit der SWE-Tochter SolarES einen Solarpark zur regionalen Stromerzeugung realisieren. Foto: dpa/Sven Hoppe

Dettingen (Kreis Esslingen) und die Stadtwerke Esslingen wollen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage an der Autobahn 8 realisieren. Doch es gibt noch einige Hürden zu überwinden.

Die Teckgemeinde Dettingen hat Großes vor: Gemeinsam mit der SolarES GmbH, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Esslingen (SWE), soll entlang der Autobahn 8 ein Bürgersolarpark zur regionalen Stromerzeugung entstehen. Geplant ist eine installierte Leistung von über sechs Megawatt. Damit können rechnerisch durchschnittlich rund 2500 Haushalte ganzjährig mit Sonnenenergie versorgt werden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.