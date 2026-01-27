PV-Anlage im Kreis Esslingen: Dettingen setzt auf Sonnenstrom – Wie die Bürger vom Solarpark profitieren

Dettingen setzt auf Sonnenstrom – Wie die Bürger vom Solarpark profitieren

1 Dettingen will zusammen mit der SWE-Tochter SolarES einen Solarpark zur regionalen Stromerzeugung realisieren. Foto: dpa/Sven Hoppe

Dettingen (Kreis Esslingen) und die Stadtwerke Esslingen wollen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage an der Autobahn 8 realisieren. Doch es gibt noch einige Hürden zu überwinden.











Die Teckgemeinde Dettingen hat Großes vor: Gemeinsam mit der SolarES GmbH, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Esslingen (SWE), soll entlang der Autobahn 8 ein Bürgersolarpark zur regionalen Stromerzeugung entstehen. Geplant ist eine installierte Leistung von über sechs Megawatt. Damit können rechnerisch durchschnittlich rund 2500 Haushalte ganzjährig mit Sonnenenergie versorgt werden.