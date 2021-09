1 Bei der Aktion fanden die Teilnehmenden interessante Gegenstände. Auch viele Kinder waren mit von der Partie. Foto: /Stadt Ostfildern

Rund 350 Menschen haben sich an der ersten stadtweiten Markungsputzete beteiligt. Neben etlichen Schutzmasken fanden die Müllsammler Roller, Reifen und ganze Kleiderschränke. Zufällig fand parallel zu der Aktion der „World Cleanup Day” statt.

Ostfildern - Ostfildern räumt auf – mach mit!“ An vielen Stellen in Ostfildern waren in den letzten Wochen Plakate mit dieser Aufforderung zu lesen. Entsprechend viele Bürgerinnen und Bürger folgten diesem Ruf und bewaffneten sich am vergangenen Freitag und Samstag mit Müllsäcken, Handschuhen und Zangen, um die großen und kleinen Hinterlassenschaften ihrer Mitbürger zu entsorgen.