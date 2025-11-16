Putin-Unterstützerin in Esslingen: Umstrittener Turn-Stargast – „fassungsloser“ OB Klopfer kritisiert Auftritt

1 Unbestrittene Weltklasse an den Geräten, aber umstrittene Sportlerin: Angelina Melnikowa Foto: Georg Hrivatakis

Angelina Melnikowas Einsatz in der Turn-Bundesliga sorgt über Esslingen hinaus für Schlagzeilen. OB-Klopfer findet deutliche Worte zum Auftritt der Putin-Unterstützerin.











Link kopiert

Ganz am Ende geriet Angelina Melnikowa ins Stolpern. Nach ihrer letzten Bahn am Boden, die sie mit einem gebückten Doppelsalto beendete, musste die 25-Jährige auf die Matte greifen. Doch sie lächelte souverän über diesen Patzer hinweg, und der Großteil der 1000 Zuschauer auf den Tribünen der Sporthalle Weil in Esslingen applaudierte der Mehrkampf-Weltmeisterin begeistert zu.