1 „Man darf sich auch mal ins Abenteuerland absetzen“, sagt Pur-Sänger Hartmut Engler. Foto: imago/Matthias Baran

Vor der Stuttgart-Premiere des Musicals „Abenteuerland“ bekennt sich Pur-Sänger Hartmut Engler zum Eskapismus. Mischt er sich aber trotzdem bald in Bietigheims Kommunalpolitik ein?











Wenn im Februar das Musical „Abenteuerland“ für mehrere Wochen in Stuttgart Station macht, ist das für viele Pur-Fans ein Wiedersehen mit vertrauten Liedern. Für Hartmut Engler ist es ein Heimspiel – auch wenn der 64-Jährige mit seiner Band aus Bietigheim-Bissingen gar nicht selbst auf der Bühne stehen wird. Im Interview spricht er über Sehnsucht als Überlebensstrategie, über seine wachsende Skepsis gegenüber der Weltlage und die große Bedeutung von Engagement auf kommunalpolitischer Ebene.