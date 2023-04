7 Hartmut Engler und seine Bandkollegen feierten ihre „Generalprobe“ in Ludwigsburg. Foto: Werner Kuhnle

Pur spielten am Montagabend ihre „Generalprobe“ zum Auftakt ihrer neuen Tour in der ausverkauften Ludwigsburger MHP Arena.















Link kopiert

Es ist ein Wiedersehen. Fünf Jahre lang, sagt Hartmut Engler, blieben Pur abstinent, gab die Band keine Hallenkonzerte. Nun sind sie zurück und beginnen ihre Arena Tour 2023 zuhause, in der Ludwigsburger MHP Arena. Natürlich ist sie restlos ausverkauft. Der Abend läuft als „Generalprobe“, soll aber ein vollwertiges Pur-Konzert sein. Die Show dauert deshalb auch weit mehr als zwei Stunden, bringt fast alle Hits der Band, einige neue Lieder, einige Überraschungen, einige Momente auch, in denen spürbar wird, dass nicht alles noch so ist wie früher. „In den letzten Jahren“, so Engler, „sind viele Dinge passiert, die uns selbst und die ganze Welt kräftig durcheinandergeschüttelt haben.“ Vor allem jedoch ist der Abend eine Feier für Pur und ihre Fans, schenkt unbeschwerte Stimmung, Gänsehautmomente.