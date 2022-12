1 Uschi Schulz Foto: Roberto Bulgrin

Sie lässt die Puppen nicht tanzen. Sie gibt ihnen eine Seele. Im Puppenmuseum von Uschi Schulz in Esslingen trifft Nostalgie auf Herz. Amüsantes, Aufregendes, Anekdoten und Anrührendes weiß sie zu jedem Exponat zu berichten.















Wenn das nur immer so einfach wäre! Ein paar Schritte – und in Sekundenschnelle tritt eine Verjüngungskur ein. Die Jahrzehnte fallen von den Besuchern ab und Erwachsene werden in dem kleinen, feinen Museum von Uschi Schulz wieder zu Kindern. In ihrer „Blauen Insel“ in der Küferstraße 40 in Esslingen zeigt sie Puppen, Teddybären, Marionetten, Puppenstuben. Am Samstag, 17. Dezember, hat sie von 16 bis 18 Uhr geöffnet.