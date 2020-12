11 Im Landkreis hat es zum ersten Mal geschneit, wie hier in Neuffen. Foto: 7aktuell.de/Tim Schips

Im Kreis Esslingen hat es in der Nacht auf den 1. Dezember pünktlich zum meteorologischen Winteranfang geschneit. Auf den Straßen blieb das ganz große Chaos aus.

Kreis Esslingen - Die weiße Pracht war schon vor Tagen angekündigt worden – und die Bevölkerung im Kreis Esslingen schien entsprechend vorbereitet. Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang fiel in der Nacht zum Dienstag der erste Schnee. Schon in aller Frühe waren die Leute vor ihren Häusern am Schaufeln und auch auf den Straßen blieb das ganz große Chaos aus.

In Neuffen sorgte der Schnee für weihnachtliche Winterromantik. Auch am Jägerhaus in Esslingen blieb der Schnee liegen und hüllte die Landschaft in ein weißes Kleid. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie...

Zwei Verletze bei Unfällen

Knapp ein Dutzend Unfälle registrierte die Polizei, wobei es überwiegend bei Blechschäden blieb. Leichte Verletzungen erlitt allerdings eine 19-Jährige, die mit ihrem Auto um 1.45 Uhr von der Neuffener Steige rutschte. Die junge Frau war laut der Polizei für die herrschenden Witterungsverhältnisse ebenso zu schnell gefahren wie kurz nach 5 Uhr zwischen Owen und Beuren ein 48-Jähriger mit einem Kleintransporter. Auch er kam mit seinem Wagen von der Straße ab, rollte eine Böschung hinunter und kippte auf die Seite.