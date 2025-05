Public Viewing zum Finale des VfB: Aufbau auf dem Schlossplatz beginnt – Einlasszeit geklärt

1 Die Zäune sind bereits da. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Countdown läuft. Am Samstag spielt der VfB das Pokalfinale gegen Bielefeld. Fürs Public Viewing auf dem Schlossplatz hat der Aufbau begonnen. Zudem gibt es erste Infos zum Ablauf.











Sie künden vom Finale. Und sind das erste Zeichen, dass der Schlossplatz mal wieder fürs Fußball schauen gebraucht wird. Stapelweise laden Arbeiter am Montagmorgen Zäune von den Lastwagen. Einige Stunden später stehen die Zäune in Reih und Glied um den Schlossplatz herum, ohne geht es heutzutage nicht mehr.

Die Gärtner entfernen die Blumen auf dem Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ihren Zweck müssen sie erst am Samstag und am Sonntag erfüllen. Wenn Zehntausende kommen wollen, um dem VfB beim Fußballspielen am Samstag in Berlin zuzuschauen. Und bei der sehnlichst erhofften Pokalfeier tags darauf. Vorerst also darf noch jeder auf den Schlossplatz, wenngleich dort schwer gearbeitet wird. Im Ehrenhof wird an der Bühne gebaut, Toiletten und Verkaufsstände kommen noch auf den Platz. Der Rasen und die Beete werden mit Kunststoffplatten abgedeckt. Nun haben die Gärtner auch gleich die Winterbepflanzung entfernt, dies wäre ohnehinfällig gewesen, sagt das Land. Nach all dem Trubel werde dann die wegen des Public Viewing verschobene Pflanzung des Sommerflors nachgeholt.

Wie viele Menschen können auf den Platz?

Geöffnet wird der Schlossplatz um 15 Uhr, das Spiel beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Sollten 35 000 Menschen auf dem Platz sein, werden die Zugänge geschlossen. Und dies zugleich auf allen möglichen Kanälen verbreitet. 2007 während der Meisterkrönung des VfB, hielten die Stadtbahnen nicht mehr rund um den Schlossplatz, wurden Haltestellen geschlossen, weil der Andrang zu gewaltig war. Szenen wie damals, als die Innenstadt vollgestopft mit Menschen war, soll es also nicht mehr geben.

Eintrag ins Goldene Buch

Der SWR will das Warten aufs Pokalfinale mit einem noch nicht näher benannten Programm überbrücken. Unterbrochen immer wieder durch Schaltungen nach Berlin. Sollte der VfB gewinnen, wird sich die Mannschaft am Sonntag zunächst ins Goldene Buch im Rathaus eintragen und dann auf den Schlossplatz kommen. Mutmaßlich frühestens um 14 Uhr. Dann darf gefeiert werden. So hoffen alle, die es mit dem VfB halten.