Public Viewing in Stuttgart: Heaven’s Kitchen bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ – Vegan erobert die Herzen
1
Tanja Goldstein mit ihrem Mitstreiter Dennis Shipley von der Alten Kanzlei. Beide Lokale sind diese Woche bei der TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ dabei. Foto: Lichtgut

Das vegane Heaven’s Kitchen stellt sich bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ der Konkurrenz. Tanja Goldstein lud Mitstreiter, Stammgäste und Mitarbeitende zum Public Viewing.

Sie bezeichnet sich charmant als „den veganen Underdog“. Tanja Goldstein ist nervös vor der Ausstrahlung ihrer Folge von „Mein Lokal, Dein Lokal“. Die Sendung mit TV-Koch Christian Henze kommt diese Woche aus Stuttgart und Region, ausgestrahlt im analogen Fernsehen auf Kabel eins und auf der Streamingplattform Joyn. Am Montag war das Lucky’s am Markt in Waldenbuch an der Reihe, heute, am Dienstag ist es das Heaven’s Kitchen an der Theodor-Heuss-Straße.

