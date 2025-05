Public Viewing in Stuttgart: Gitter, Sperrungen, Einlasskontrollen – und bei 35 000 Fans ist Schluss

1 Am Samstagabend ist Pokalfinale – und wie im Jahr 2007, als der VfB Meister wurde, dürfte es auf dem Schlossplatz in Stuttgart richtig voll werden. Foto: imago sportfotodienst

Bis zu 35 000 Menschen können am Samstag den VfB im Pokalfinale beim Public Viewing verfolgen. Da stellen sich auch Fragen nach der Sicherheit auf dem Schlossplatz.











Wie wird das Wetter, wie groß ist die Begeisterung und wer sitzt lieber bequem zuhause auf dem Sofa oder beim Grillen im Garten? Viele Faktoren sind unwägbar, wenn man überlegt, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer sich wohl am Samstag auf dem Schlossplatz im Herzen der Landeshauptstadt tummeln werden, um gemeinsam auf Großleinwand das Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld zu schauen. Auch wie viele am Sonntag – sei es bei Sieg, sei es bei Niederlage – auf den Schlossplatz kommen wollen, um die aus Berlin heimgekommenen Fußballer zu sehen, ist schwer vorherzusagen. Nur eines ist klar: Mehr als 35 000 Menschen werden nicht auf den Platz dürfen. „Das ist aus Sicherheitsgründen die Obergrenze, auf die man sich geeinigt hat“, sagt der Polizeisprecher Timo Brenner.

Der Schlossplatz wird fürs Rudelgucken umzäunt – wie bei der EM im vergangenen Jahr. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Besucherinnen und Besucher sollen sicher sein und sich sicher fühlen. Deswegen wird die Polizei schon auf dem Weg zum Schlossplatz dafür sorgen, dass es zu keinem Gedränge und keinen Tumulten kommt. Dafür stehen zum Beispiel Gitter bereit, mit denen im Falle des zu großen Zustroms Vorsperren eingerichtet werden können. „Wenn zu viele kommen, dann stellen wir die Gitter auf der Königstraße auf, damit es nicht zur Überfüllung auf dem Schlossplatz kommt“, sagt Brenner. Die Sicherheitsmaßnahmen gelten für beide Tage, den Tag des Spiels und den Sonntag, an dem die Mannschaft zur Feier auf dem Schlossplatz erwartet wird.

Am Samstag werden Erinnerungen an die Fanzone bei der EM 2024 wach. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich (Archiv)

Das Thema Verhinderung von Anschlägen ist bei Großveranstaltungen immer präsent. Das war bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr so und wird auch beim Rudelgucken zum Pokalfinale in der Planung berücksichtigt. „Bauliche Sicherungen gegen Anschläge mit Fahrzeugen haben wir ja, die werden natürlich eingesetzt“, sagt der Polizeisprecher Timo Brenner. Mobile Poller kommen dazu. Um bewaffnete Übergriffe auf dem umzäunten Fangelände des Schlossplatzes zu verhindern, werden die Besucherinnen und Besucher wieder von Sicherheitsleuten am Eingang durchsucht. Eine hundertprozentige Garantie ist das jedoch nie. So schafften es einzelne auch im vergangenen Sommer bei der Europameisterschaft, Messer in die Fanzone mitzunehmen. An einem Abend kam es zu einem schlimmen Angriff auf mehrere Türkeifans, von denen einer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Angreifer wurde gefasst und zu einer Haftstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt.

Pokalfinale auf Großleinwand: Anreise und Sicherheitsinfos

Das Pokalfinale wird am Samstag auf einer Großleinwand auf dem Stuttgarter Schlossplatz übertragen. Die Zugänge sind ab 15 Uhr geöffnet. Anpfiff in Berlin ist um 20 Uhr. Auf dem Schlossplatz wird die Übertragung des ZDF gezeigt. Die Veranstalter bitten die Fans, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.