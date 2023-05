5 Public Viewing im Heusteigviertel: Bei Tee und Gebäck verfolgten Stuttgarter dir Krönung. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der English Tearoom im Heusteigviertel hat am Samstag zum Public Viewing geladen. Es waren nicht nur Monarchie-Fans unter den Gästen.















Link kopiert

Engländer, Australier, Deutsche, Nachbarn, Stammkunden, Zufallsgäste, Kritiker der Monarchie und waschechte Royalisten – sie alle haben sich am Samstagmittag im kleinen English Tearoom von Lynn Hazlewood zusammengefunden, um gemeinsam die Krönung Charles III. auf BBC zu verfolgen: Cream Tea im Heusteigviertel.

Und ganz nach feiner südenglischer Art gehörten zu dieser süßen Zwischenmahlzeit neben Tee auch leckere Scones mit Clotted Cream aus Cornwall über einem Klecks Konfitüre. Eine ziemlich reichhaltige Köstlichkeit, die man nicht zu oft essen sollte, aber einem feierlichen Anlass sehr angemessen ist. Very british.

„Bei Anlässen wie diesem kommt man in England zusammen und feiert ein kleines privates Straßenfest, meist für einen guten Zweck“, sagt Lynn Hazlewood, die am Samstag jeden ihrer Gäste in ihrem kleinen Tiefparterre-Geschäft in der Weißenburgstraße persönlich mit einer Tasse Tee empfängt. Im English Tearoom wird an diesem Tag für das Schulgeld von zwei Kindern in Indien gesammelt.

Kritik an der Monarchie

Dass sie die Monarchie in England eigentlich kritisch sieht, damit hält die Engländerin, die auch einen deutschen Pass hat, nicht hinterm Berg: „Ich habe gemerkt, dass ich keine Royalistin bin, als Queen Elizabeth starb“, sagt Hazlewood. Die Rolle der Queen sei in England nie in Zweifel gezogen worden. Jetzt, nach ihrem Tod, sei das anders: „Es gibt dort Menschen, die ihr Essen nicht bezahlen können“, sagt die überzeugte Europäerin. Für sie ist die Royal Family von heute auch ein Symbol für die Kluft zwischen arm und reich.

Feiern und Kritik? Das ist nur ein halber Widerspruch. Denn an der Show, die am Samstag in Westminster Abbey geboten wird, kann man trotzdem seine Freude haben: „Das machen sie schon toll“, meint denn auch die Inhaberin des English Teeroom mit Blick auf die pompöse Zeremonie.

Royal-Fans in Stuttgart feiern das Event

Der Meinung sind auch Jeanette Lemmerz und Duncan Smith von der Rockstar Photo Gallery in Stuttgart-West. Beide schauen am Samstag im Tearoom vorbei. Für den Londoner ist es die erste Königskrönung seines Lebens. „Ich erinnere mich noch an das silberne Thronjubiläum der Königin 1977“, sagt er. „Da hat in England meine ganze Straße gefeiert.“ Für ihn sei es „zu billig“, die Monarchie nur deshalb abzulehnen, weil sie Geld kostet. „Der König ist eine Konstante, die dem Land Stabilität vermittelt“, ergänzt Jeanette Lemmerz, die einräumt, ein ganz großer Prince-Charles-Fan zu sein.

Hin und weg ist auch eine 69-jährige Stuttgarterin, die sich als Royalistin durch und durch outet. Sie wundert sich, dass es anlässlich der Krönung in Stuttgart, anders als beispielsweise in Berlin, nicht mehr Orte mit Public Viewing gibt. „Ich hatte deshalb schon Angst, ich bekomme hier keinen Platz mehr“, sagt sie.

Unsere Empfehlung für Sie Piccadilly English Shop Britischer Souvenirladen in Stuttgart schließt Nach mehr als 20 Jahren ist Schluss mit Souvenirs aus dem Vereinigten Königreich: Der Piccadilly English Shop am Unipark in Stuttgart macht dicht.

Gegen 13 Uhr, als der Höhepunkt der Krönungszeremonie immer näher rückt, wird es im Englisch Tearoom dann auch ziemlich eng. Ist die britische Monarchie gar ein Vorbild für Deutschland? Eine 78-Jährige schüttelt den Kopf: „Wahrlich nicht“, meint die Frau, die direkt über dem Teegeschäft wohnt, „und ganz bestimmt nicht für Deutschland.“

Die kleine Feier im English Tearoom genießt die Nachbarin und Freundin von Lynn Hazlewood trotzdem. Der Spruch, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, gilt offenbar auch, wenn es darum geht, den König von England zu krönen.