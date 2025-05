Public Viewing: Bleiben die VfB-Fans trocken?

1 Public Viewing im Mai 2007, als der VfB Deutscher Meister wurde. Foto: Steffen Honzera

Aprilwetter im Mai ist für das Wochenende mit dem DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld angesagt. Sonne und Regen wechseln sich ab.











Durchwachsene Wetternachrichten für VfB-Fans am Pokal-Wochenende: Ohne Verlängerung und Elfmeterschießen braucht man auf dem Heimweg vom Public Viewing am Samstagabend in Stuttgart wohl keinen Regenschirm. Ab 23 Uhr ist allerdings leichter Regen vorhergesagt, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Auch nachts soll es immer wieder Niederschläge geben. Wer bis zur Pokalübergabe bleibt oder danach noch in der Innenstadt feiern will, sollte sich also vorsehen, zumal die Temperaturen bei Dunkelheit laut DWD auf etwa 10 Grad absinken.

Freundlicher Samstag vor Public Viewing in Stuttgart

Dabei beginnt der Samstag bereits recht frisch, und zwar mit 4 Grad am Morgen. Laut Meteorologe Marco Ruckert darf sich Stuttgart dann zunächst auf einen freundlichen Sonne-Wolkenmix freuen. Um die Mittagszeit wird es 15 Grad warm, und nachmittags sogar 18 Grad.

Pokalfeier mit Aprilwetter im Mai?

Der Sonntagmorgen beginnt dann stark bewölkt und zeitweilig mit Regen. „Moderat bis vielleicht“ kommentiert Marco Ruckert die Niederschlagswahrscheinlichkeit für den Vormittag. Später könne es dann Regenpausen von zwei bis drei Stunden geben, am Nachmittag jedoch immer wieder Schauer. Das überschneidet sich mit der Ankunft des VfB aus Berlin, der um 13 Uhr am Airport landen wird.

Gegen 14 Uhr soll es ins Rathaus gehen, um 15.30 Uhr dann mit einem Korso zum Schlossplatz. Alles ist jedoch ohne Gewähr und hängt von kurzfristigen Unwägbarkeiten ab. Außerdem ist ja noch gar nicht klar, ob der VfB Stuttgart das Finale gegen Arminia Bielefeld gewinnt.

Die Temperaturen hängen am Sonntag ebenfalls vom Himmel ab. Unter den Wolken erwartet Marco Ruckert vom DWD etwa 11 bis 13 Grad, bei Sonne zwischendurch aber auch bis zu 19 Grad. Sozusagen Aprilwetter Ende Mai.