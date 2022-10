1 Glücklich und reich sein? Geht das? Foto: imago images/Everett Collection/Buena Vista Pictures/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

Unsere Art, mit Geld umzugehen, sagt viel über unseren Charakter aus. Ein Gespräch mit dem Berliner Psychologen Wolfgang Krüger über Geld, Minimalismus und Reichtum.















Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen als in der Straßenbahn“, hat der Publizist Marcel Reich-Ranicki mal gesagt. Geld spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle – vor allem, wenn man keines hat. Der Berliner Psychologe und Psychotherapeut Wolfgang Krüger (74) hat sich in seinem neuen Buch damit beschäftigt, wie man „Glücklich reich“ ist. Im Interview erklärt er, wie Menschen ihren Umgang mit Geld verbessern können.