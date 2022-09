1 Leistungssportler wie dieser Bodybuilder benötigen viel Selbstkontrolle, um ihre Ziele zu erreichen. Foto: michaeljung - Fotolia/Michael Zhang

In harten Zeiten werden von den Bürgern Selbstkontrolle und Verzicht erwartet. Begriffe, die noch vor Kurzem verpönt waren. Über das neue, alte Lob der Selbstdisziplin.















Link kopiert

Das Private ist politisch und das Politische ist privat, so lautet ein alter Sponti-Spruch. Und selten war er so wahr wie dieser Tage, da jede und jeder in diesem Land von den Auswirkungen großer Krisen unmittelbar betroffen ist.