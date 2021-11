1 In der Coronapandemie sind immer mehr Kinder und Jugendliche auf die Hilfe von Psychologen oder Schulsozialarbeitern angewiesen. Foto: dpa/Christin Klose

Corona ist nicht nur für die körperliche Gesundheit gefährlich. Dass die Pandemie seelisch krank machen kann, spüren Hilfeeinrichtungen wie das diakonische Beratungszentrum Esslingen.















Esslingen - Corona kann körperlich sehr krank machen. Die Pandemie und ihre Einschränkungen sind aber auch für die seelische Gesundheit eine Gefahr. Vor allem Kinder und Jugendliche stecken in der Krise. „Wir haben mehr und deutlich schwerwiegender belastete Familien, die zu uns in die Beratung kommen“, schlägt Ralf Weers, der kommissarische Leiter des Diakonischen Beratungszentrums in Esslingen, Alarm. „Viele Kinder und Jugendliche haben Schwierigkeiten, ihrem Leben eine Struktur zu geben, denn vieles ist weggebrochen. Oder sie ziehen sich komplett zurück. Dazu kommt der Stress in der Schule, das ist oft sehr belastend“, sagt er. Durch Corona sei der Alltag unberechenbarer geworden. „Wenn unsichere Menschen aber auf eine unsichere Welt treffen, kann es schwierig werden“, erklärt Ralf Weers, weshalb psychische Probleme wie Selbstverletzungen, Depressionen bis hin zu Suizidalität derzeit zunähmen.