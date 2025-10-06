Von Depression bis Essstörung: Diese Klinik hilft bei der Rückkehr ins Leben

1 Auch die Bewegungstherapie enthält meditative Elemente. Foto: Diakonie Klinikum/Wilhelm Mierendorf

Wenn die Seele streikt: In der psychosomatischen Ambulanz im Diakonie Klinikum Stuttgart werden Patienten therapiert und können nebenher ihren Beruf ausüben.











Endlich ist wieder Montag. Zum Wochenstart, nach der psychotherapeutischen Gruppentherapie, treffen sich hier die „Montagsmaler“. So nennt Kunsttherapeutin Sabine Finze das Quartett aus drei Männern und einer Frau. Das einstmals weiße Leinentuch auf dem langen Tisch ist mit Schlieren und Farbflecken übersät, darauf liegen Schachteln mit Buntstiften und Farbkreide, große Kunststofftuben mit Farbe, quadratische Farbtafeln sind über den Tisch verteilt.