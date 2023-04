Psychiatrische Hilfe in Esslingen

1 Von einem Klassenzimmer kaum zu unterscheiden ist der Lernraum der Schulreintegrationsgruppe. Foto: Roberto Bulgrin

Wenn es im Schulalltag mal nicht mehr geht, was dann? In Esslingen befindet sich die einzige ambulante Schulreintegrationsgruppe in Deutschland. Dort bekommen Schüler und Eltern gezielt Unterstützung.















Link kopiert

Eine Unordentlichkeit, die von Fleiß zeugt, herrscht im Raum: Auf den Schulheften sind die Stifte aus den offenen Mäppchen verteilt, am Boden die bunten Schulranzen. Die Positionen der kreuz und quer stehenden Stühle verraten, dass sie nur kurz verlassen wurden und darauf warten, dass junge Menschen wieder auf ihnen Platz nehmen, um sich frisch ans Werk zu machen. Eben ein typisches Klassenzimmer während einer Pause. Nur befindet sich dieses spezielle Klassenzimmer nicht in einer Schule, sondern im Zentrum für psychisch belastete Kinder und Familien in Esslingen.