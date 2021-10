Coronavirus in Baden-Württemberg Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten bei 86,3

In Baden-Württemberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter leicht gestiegen. Die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung betrug 187, das waren acht weniger als am Tag zuvor.