Psychedelic im Zentrum Zinsholz: Eastfilly Festival in Ostfildern – Sound jenseits ausgetretener Pfade

1 Aus Belgien kommt die Band Slow Crush ins Zinsholz nach Ostfildern. Foto: Stefaan Temmerman

Das neunte Eastfilly Festival im Zentrum Zinsholz punktet am 23. und 24. Mai mit internationalen Bands und regionalem Nachwuchs.











Psychedelic Rock hat im Ostfilderner Zentrum Zinsholz einen festen Platz. Am Freitag und Samstag, 23. und 24. Mai, findet im Jugendzentrum das Eastfilly Festival statt. Die zweitägige Veranstaltung zieht Publikum aus der ganzen Region an. Mit der Post-Punk-Band Arse aus Australien und mit Slow Crush aus Belgien sind zwei internationale Bands dabei. „Ebenso wichtig ist uns die Szene der Region“, sagt Lucas Dreher, der das Zentrum Zinsholz leitet.

Zwei Tage lang wird Ostfilderner frei nach der englischen Schreibweise zu „Eastfilly“. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Psychedelic Music? „Den fassen wir inzwischen bewusst weit“, sagt Lucas Dreher. Nach innen gekehrter Sound gehört dazu, ebenso wie Melodie, Klanglandschaften und Punk. Begonnen hat das Festival, das schon zum neunten Mal im Zinsholz über die Bühne geht, als reines Szene-Festival. Um ein breiteres Publikum zu erreichen, haben die Macher das Spektrum inzwischen auf progressive Musikstile ausgedehnt. So möchte der Jugendhauschef gerade die jüngeren Rockfans ansprechen.

Bands aus der Region vernetzen

Bei der Konzeption arbeitet das Zinsholz eng mit dem Komma in Esslingen zusammen. „Die lokale Bandszene stärken“, das ist für Dreher ein wichtiges Ziel. Junge Bands brauchen aus seiner Sicht nicht nur Probenräume und Coaching, sondern auch Auftrittsmöglichkeiten. Wichtig findet Dreher auch den Austausch in der Musikszene. Da bietet das Zinsholz der Kinder- und Jugendförderung Ostfildern mit dem zweitägigen Festival Möglichkeiten der Begegnung, zum Beispiel an der Bar und auf dem Außengelände am Wald.

Los geht es beim Eastfilly Festival am Freitag, 23. Mai, um 20 Uhr mit Superwing und ihrem Garagen-Rock, der Melodie und harte Töne in Einklang bringt. Die Nachwuchsmusiker mit ihrer Sängerin Leila sind im Esslinger Jugendhaus Komma verwurzelt. Ab 21.15 Uhr spielt die italienische Band Fvzz Popvli. „Hart und rau“ – so charakterisieren die Musiker ihre Gitarrenriffs. Den ersten Festivaltag beenden Arse aus Australien. Sie verschmelzen Techno-Klänge und Hardcore-Punk, bringen so die Stimmung beim Publikum zum Kochen.

Kontrastierende Klangbilder aus Belgien

Am 24. Mai sind Künstlerinnen und Künstler aus der Region zu erleben. Ralv Milberg setzt mit seinem visuellen Projekt Prince in his Arms eigenwillige Akzente – durch das Remix eines Musikvideos hinterfragt er Sehweisen (ab 17 Uhr). Zuvor sind schon ab 16 Uhr Yeast Machine zu erleben. Die Band aus Tübingen steht nach eigenem Bekunden für „Stoner Rock“ – diese Stilrichtung stammt aus Palm Desert und verweist auf die Wurzeln in der Kiffer-Szene. Die Bands Zement sowie Ghost Dubs von Michael Fiedler sind dann als nächste dran. Slow Crush aus Belgien sind die Hauptband des zweiten Abends. Die Musiker um Sängerin Isa Holliday spielen mit kontrastierenden Klangbildern.

Info: Das Eastfilly Festival findet am Freitag ab 20 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr im Zentrum Zinsholz in der Kirchheimer Straße 123 statt. Das Jugendhaus ist von der Stadtbahnhaltestelle Zinsholz in wenigen Gehminuten zu erreichen.