Prunksitzung in Altbach: Esslinger Narren feiern Prunksitzung – Beifallsstürme bringen Zeitplan durcheinander

13 Die Guggenmusiker „Naus-Stragger“ hatten viele bekannte Melodien dabei. Foto: /Philipp Braitinger

Die Karnevalsfreunde Esslingen haben bei ihrer Prunksitzung mit rund 250 Gästen einen Abend mit viel Showtanz, Livemusik und schwäbischer Comedy gefeiert.











Die Narren sind los. Am Samstagabend haben die Esslinger Karnevalsfreunde erneut in die Altbacher Gemeindehalle eingeladen. Das gut gelaunte Publikum, darunter Honoratioren aus der Esslinger Politik und Verwaltung, bekam ein unterhaltsames und mehr als vierstündiges Showprogramm geboten.

Inzwischen kann wohl davon gesprochen werden, dass mit dem aus finanziellen Gründen erforderlichen Umzug nach Altbach aus der Not eine Tugend gemacht wurde. Die Esslinger Narren finden in der Altbacher Gemeindehalle optimale Bedingungen vor. Von der Technik bis zur Bewirtung hat einfach alles gepasst.

Schau- und Marschtänze begeistern das Publikum

Um 18.11 Uhr startete das Programm, das vom Vereinspräsidenten Markus Szogas moderiert wurde. Die verschiedenen Gruppen der Karnevalsfreunde zeigten ihr Können, unter anderem in atemberaubenden Schau- und Marschtänzen. Die zuweilen sehr akrobatischen Darbietungen rissen das Publikum zu Beifallsstürmen hin. Einen großen Anteil des Abends gestaltete der Vereinsnachwuchs, was die solide Mitgliederbasis der Karnevalsfreunde unterstreicht.

Die immer wieder eingeforderten Zugaben wurden gewährt. Dem Vereinspräsidenten trieb die sich daraus ergebende zeitliche Verzögerung des Programms allerdings die Schweißperlen auf die Stirn. Einige Künstler des Abends waren für feste Zeiten gebucht und mussten noch zu Folgeauftritten.

Die Guggenmusiker „Naus-Stregger“ aus Wäschenbeuren begeisterten mit ihren herrlich-schrägen Interpretationen bekannter Titel, die das Publikum rasch mitrissen. Optisch haben sie sich dem Thema „Wikinger“ verschrieben. Das Motto „Vikings – Auf dem Weg nach Valhalla“ war auf einem großen Transparent geschrieben. Dass der Weg nach Valhalla zunächst herunter von der Bühne in Altbach führt, sahen die musischen Wikinger trotz Hinweisen des Moderators aber erst nach einer Zugabe ein.

Für den Meister der schwäbischen Comedy, Markus Zipperle, hieß es anschließend Vollgas geben. Der Protagonist ist auch bekannt als die Stimme der Kultfiguren Äffle und Pferdle. Themen wie die eigene Ehefrau, Übergewicht, Badener oder sein alter Freund, der „Häfeles-Michi“, sorgten immer wieder für Lacher im Publikum. Mit seinem Song zum Mitmachen über die Maultasche verabschiedete sich Zipperle aus Altbach.

Die Gardetänze begeisterten die Besucher. /Foto: Philipp Braitinger

Neben der Instrumentalmusik der Guggen wurde auch live gesungen. Der Rocksänger und Musicaldarsteller Hannes Staffler lockte mit seiner energiegeladenen Performance das Publikum zum Tanzen auf die Bühne. Darüber hinaus war es der als Party-Graf bekannte Sänger Hagen von Liebenstein (Hagen Seeger), der mit seinem Set den Nerv des Publikums traf.

Prunksitzung der Karnevalsfreunde – Die Mischung macht’s

Erneut bewiesen die Karnevalsfreunde mit dieser Prunksitzung, dass sie zu den Schwergewichten des Faschings im süddeutschen Raum gehören. Die Mischung aus Kreativität, Engagement und Talent macht die Karnevalsveranstaltungen immer wieder zu einem unvergesslichen Ereignis. Der Wechsel auf der Bühne gelang stets in atemberaubender Geschwindigkeit. Und angesichts der vielen Kinder und Jugendlichen im Verein wird der Ruf „Halli-Galli“ wohl noch viele Jahre das närrische Treiben in der Region bereichern.

Die nächste große Veranstaltung der Karnevalsfreunde ist der Kinderfasching in der Osterfeldhalle in Berkheim am Montag, 3. März, von 14.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Kreissparkasse Esslingen (in der Hauptstelle in der Bahnhofstraße 8 und in Berkheim in der Köngener Straße 3) sowie in der Café-Bäckerei Flo in der Ritterstraße 1 in Esslingen.