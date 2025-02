Prunksitzung am Samstag: „Aus Kostengründen“ – Esslinger Narren müssen in Altbach feiern

1 Wenn die Esslinger Karnevalsfreunde zur großen Show nach Altbach einladen, ist der ganze Verein auf den Beinen. Foto: privat

Für Karnevalisten hat die heiße Phase der närrischen Kampagne begonnen. Die Sitzungen der Karnevalsfreunde Esslingen sind beliebt – „aus Kostengründen“ muss die Show jedoch am Samstag in der Nachbargemeinde über die Bühne gehen.











Lange Jahre galt Esslingen als eine Faschingshochburg im Südwesten, die örtliche Stadthalle war in der Karnevalszeit fest in der Hand der Narren. Doch die Esslinger Fernseh-Prunkfestsitzungen früherer Zeit sind längst Geschichte. Heute feiert das närrische Volk eher im Stadtteil Berkheim – oder in Altbach. In der dortigen Gemeindehalle feiern die Karnevalsfreunde Esslingen am kommenden Samstag ihre alljährliche Karnevalssitzung – und das nicht zum ersten Mal. „Aus Kostengründen müssen wir dorthin ausweichen“, bedauert der Vereinspräsident Markus Szogas. Die Esslinger Närrinnen und Narren machen das Beste daraus, zumal sie in der Altbacher Gemeindehalle gute Bedingungen für eine gelungen Karnevalsveranstaltung finden. Darauf gibt’s dann ein dreifach donnerndes „Halli-galli.“

Alle Jahre wieder eine schmissige Karnevalsshow auf die Bühne zu bringen, ist für Markus Szogas und seine Mitstreiter eine Herausforderung. Bühnentechnik, Bewirtung und natürlich das Programm – nichts darf dem Zufall überlassen bleiben. „Im Grunde arbeiten wir das ganze Jahr bereits an der nächsten Veranstaltung“, verrät Szogas. Kaum ist die närrische Kampagne vorüber, da müssen schon wieder die Halle, die Bühnentechnik und das Catering fürs folgende Jahr organisiert werden. Und weil die Karnevalsfreunde zwar mit ihren Tanzensembles bestens aufgestellt sind, die eine oder andere Stimmungskanone jedoch von außerhalb holen, empfiehlt es sich, die Gäste möglichst frühzeitig zu engagieren. Künstler wie der Comedian Markus Zipperle, bekannt als die Stimme der schwäbischen Kultfiguren Äffle und Pferdle, oder der Partygraf Hagen von Liebenstein sind in der närrischen Zeit gefragt und rasch ausgebucht.

Schau- und Marschtanz ist die Stärke

Auch bei Umzügen wie in Wernau sind die Karnevalsfreunde Esslingen am Start. Foto: Ines Rudel

Da trifft es sich gut, dass die Karnevalsfreunde im Schau- und Marschtanz exzellent aufgestellt sind. Verschiedene Garden sind in unterschiedlichen Altersgruppen am Start, ein Tanzpaar und mehrere Solistinnen trainieren auf hohem Niveau. „Wir verstehen uns als tanzender Ganzjahres-Karnevalsverein“, sagt Markus Szogas. „Die Vorbereitung auf unsere alljährliche Karnevalssitzung begleitet uns die ganze Zeit.“ Bei alledem soll jedoch stets der Spaß an der Freud’ im Vordergrund stehen. „Wir wollen nicht partout auf Leistung trimmen“, versichert Szogas. „Wer etwas erreichen möchte, wird bei uns bestmöglich unterstützt. Druck mag ich nicht.“ Vielleicht ist das ja auch ein Grund dafür, dass viele, die in ganz jungen Jahren bei den „Sternchen“ angefangen haben, über viele Jahre bei der Stange bleiben – manche bringen es mit den Karnevalsfreunden bei Meisterschaften zu beachtlichen Erfolgen.

Für einen Verein mit 235 aktiven und passiven Mitgliedern bedeutet solch eine Karnevalsveranstaltung ein ordentliches Stück Arbeit. „Doch mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team“, betont der Vereinspräsident. „Jeder weiß, was er zu tun hat.“ Das gilt nicht nur für den achtköpfigen Vorstand, der besonders im Fokus steht, sondern auch für die vielen anderen fleißigen Helferinnen und Helfer. Rund 30 bis 40 Leute sind bei der Veranstaltung am kommenden Samstag in der Gemeindehalle Altbach im Einsatz. Der Aufbau muss wie am Schnürchen klappen, das Eintrittskarten-Management will gemeistert sein, ein ausgeklügelter Sitzplan muss pünktlich zum Einlass um 17.11 Uhr griffbereit sein, der Ablauf der einzelnen Nummern muss minutiös geplant und dann auch eingehalten werden, Ehrengäste wollen betreut sein, und falls mal etwas nicht nach Plan laufen sollte, muss den ganzen Abend lang immer jemand greifbar sein, der notfalls alles wieder ins Lot bringt. Und wenn der Schlussapplaus verklungen ist, beginnt bereits der Abbau, denn am Sonntag muss die Halle wieder besenrein übergeben werden.

Viele helfende Hände

„Eine solche Veranstaltung schafft man nur, wenn viele helfende Hände zupacken“, betont Markus Szogas, der die närrischen Tage stets genießt. Doch wenn am Ende der Faschingszeit die Uhren wieder etwas langsamer gehen und die Karnevalsfreunde bei ihrem traditionellen Heringsessen auf eine gelungene Kampagne zurückblicken, freuen sich alle auch auf ein paar ruhige Tage, ehe sich der närrische Blick schon wieder auf den nächsten 11.11. richtet.

Zweimal Kinderfasching in Hohenkreuz Ende Januar und ein weiterer Anfang März in Berkheim fordern die Karnevalsfreunde zusätzlich. Doch sie freuen sich auch, als örtlicher Verein in Esslingen präsent zu sein. Umso mehr hätten Markus Szogas und seine Mitstreiter nichts gegen ein bisschen mehr Unterstützung aus dem Rathaus: „In Stuttgart wird der Karneval mehr gefördert als in Esslingen. OB Nopper pusht das. Wir bekommen nur die reguläre Vereinsförderung, und die ist nicht sehr üppig. Große Sprünge lassen sich damit nicht machen.“ Und die stattliche Miete für ein Neckar-Forum, die auch viele andere Vereine vor Probleme stellt, ließe sich damit schon gar nicht finanzieren.

Die Karnevalsfreunde Esslingen und ihr närrischer Fahrplan

Verein

Die Karnevalsfreunde Esslingen wurden 1998 gegründet und verstehen sich als „tanzender Ganzjahres-Karnevalsverein“. Der Schwerpunkt liegt auf Schau- und Marschtanz, wo der Verein beachtliche Erfolge vorweisen kann: Mehrere Deutsche Meisterschaften, Vizemeisterschaften und weitere Top-Platzierungen wurden bereits gesammelt.

Vorreiter

„Wir haben als einer der ersten Vereine im Raum Stuttgart und als erster Karnevalsverein ein professionelles Kinder- und Jugendschutzkonzept eingeführt und etabliert“, betont der Vereinspräsident Markus Szogas. Federführend ist seine Frau Susan Szogas, die entsprechend ausgebildet ist und dieses Thema für den Kinderschutzbund auf Anfrage auch für andere Vereine im Land umsetzen kann.

Termine

Am Samstag, 8. Februar, laden die Karnevalsfreunde Esslingen zur Karnevalssitzung in die Gemeindehalle Altbach ein. Einlass ist um 17.11 Uhr, die Show beginnt um 18.11 Uhr. Zu Gast sind der Comedian Markus Zipperle, Partygraf Hagen von Liebenstein und der Rocksänger und Musicaldarsteller Hannes Staffler. Die Staffelsteiger Weingeister treiben wieder ihren Schabernack, es gibt Guggenmusik von den Nausstraggern Wäschenbeuren sowie Garde- und Schautanzdarbietungen. Der Kinderfasching der Karnevalsfreunde findet dann am Montag, 3. März, von 14.30 bis 17 Uhr in der Berkheimer Osterfeldhalle statt.