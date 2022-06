1 Der 23-Jährige musste die Nacht in der Zelle verbringen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

In der Nacht zum Samstag kam es in einer Gaststätte in Nürtingen zu einer Prügelei. Nach dem Eintreffen von Polizeibeamten wehrte sich einer der Beteiligten und versuchte dabei auch die Polizisten zu verletzen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.















In der Nacht zum Samstag ist es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Nürtingen zu einer Prügelei zwischen vier Personen im Alter zwischen 23 und 46 Jahren gekommen. Einem 23-jährigen Beteiligten wurde daraufhin durch die Polizei ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam.



Die Polizei berichtet, dass der stark alkoholisierte Mann die Beamten stattdessen beleidigte, welche ihn in Folge dessen in Gewahrsam nahmen. Der 23-Jährige leistete dabei erheblichen Widerstand und versuchte die Polizeibeamten zu verletzten. Er musste die Nacht in der Zelle verbringen und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.