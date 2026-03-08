Prügelei in Kirchheim: An einer Tankstelle in Kirchheim gehen zwei Männer aufeinander los

1 Die Polizei war beim Streit an einer Kirchheimer Tankstelle gefordert. Foto: Daniel Vogl/dpa

Pöbeleien auf der Autobahn folgte erst ein Streit und dann eine Prügelei: An einer Kirchheimer Tankstelle sind zwei Männer aneinandergeraten.











Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagmittag an einer Tankstelle in Kirchheim unter Teck gekommen. Zwei Autofahrer im Alter von 29 und 43 Jahren waren um 12.20 Uhr mit ihren Fahrzeugen auf der A8 unterwegs, als es der Polizei zufolge wegen „eines gefährlichen Fahrmanövers“ zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Männern kam.

Die Beteiligten verließen die Autobahn an der nächsten Ausfahrt und fuhren auf das Gelände der nahe gelegenen Tankstelle „Im Haag“. Dort gingen die Kontrahenten dann – nach einem kurzen Wortgefecht – aufeinander los. Bei der Prügelei fielen zudem auch einige gegenseitige Beleidigungen.

Sowohl der 29-Jährige als auch der 43-Jährige zogen sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen übernommen.