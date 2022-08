1 Vier Personen waren an der Auseinandersetzung beteiligt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Wehrneckarstraße in Esslingen wurden zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Streit drei Frauen und ein Mann im Alter zwischen 17 und 33 Jahren beteiligt.

Freundin schlägt mit Schirm auf zwei Frauen ein

Nach den Angaben war es im Maille-Park zunächst zwischen zwei Frauen und dem Mann zu einem verbalen Streit gekommen. Als die Freundin des Mannes dazustieß, schlug sie laut Polizei unvermittelt mit einem abgebrochenen Schirm auf die beiden anderen Frauen ein. Der Mann habe die Frauen zusätzlich noch vor sich hergeschubst. Mit Fußtritten sollen sich die beiden Frauen gewehrt haben, bis das Paar von ihnen abließ. Die zwei jungen Frauen erlitten leichte Verletzungen.