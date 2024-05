Prozession in Wernau: Sichtbares Glaubensbekenntnis zu Fronleichnam

Prozession in Wernau

Die Mitglieder der beiden katholischen Kirchengemeinden in Wernau (Kreis Esslingen) machten sich am Feiertag nach dem Festgottesdienst auf zur traditionellen Prozession durch die Stadt.











Fronleichnam ist das „Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“. Auch in Wernau wurde der Feiertag unter dem Motto „Der gute Hirte gibt das Leben für die Schafe“ begangen. Die Mitglieder der beiden katholischen Kirchengemeinden machten sich nach dem Festgottesdienst in St. Erasmus auf zur traditionellen Prozession durch die Stadt – die Fahnenträger, Ministranten und Hermann Rundel, der leitende Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde, mit der Monstranz voraus. Beim Gang über den Schulweg mit Halt vor dem Seniorenzentrum St. Lukas und am Kirchturm St. Magnus wurde gebetet und gesungen, anschließend im Gemeindezentrum gefeiert.