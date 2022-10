Eine Woche nach Bluttat in Ludwigshafen Gedenken an Messerangriff mit zwei Toten - Tatverdächtiger verlegt

Am vergangenen Dienstag tötet ein 25-Jähriger in Ludwigshafen zwei Männer mit einem Küchenmesser und verletzt einen weiteren schwer. Nun hat die Stadt der Ermordeten gedacht, der Verdächtige wurde inzwischen von einer Klinik in ein Gefängnis verlegt.