Totes Mädchen in Berlin Estrel-Hotel macht Angaben zum tödlichen Unglück bei Abiturfeier

Nachdem eine 17-Jährige bei einer Abi-Feier durch einen Sturz so schwer verletzt wird, dass sie wenig später in einem Krankenhaus stirbt, nennt das Estrel-Hotel in Berlin, in dem sich das Unglück ereignet hatte, Details.